Штормовой ветер накроет 18 сентября Ленинградскую область

Ураганный ветер накроет Ленобласть 18 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Снова непогода возвращается в Ленинградскую область. МЧС региона предупредили местных жителей о том, что в пятницу, 18 сентября 2020 года, ожидается сильный ветер и проливные дожди. Во время шторма сила ветра будет достигать 23 метров в секунду. Следует заранее подготовиться к ненастью.

- 18 сентября в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов дожди, местами сильные. Днем местами кратковременные дожди, - рассказали в МЧС.

Ожидается, что днем ветер будет северный, северо-западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в прибрежных района 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха при этом в ночное время плюс 4-9 градусов, днем всего 8-13 градусов тепла.

Напомним, что сильный шторм "Айла" направляется в Петербург со стороны Финляндии. Сила ветра может достигать 35 метров в секунду.