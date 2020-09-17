Сверхлегкий трамвай с алюминиевым кузовом начали делать на Невском заводе электротранспорта

Новые трамваи на 20% легче и меньше разрушают дороги. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский Невский завод электротранспорта похвастался трамваем со свергхлегким кузовом из алюминия. Новинку, которая получила название «Витязь-Ленинград», на предприятии представили лично губернатору города.

- Хочу поблагодарить руководство завода за разработку этого трамвая 21-го века – красивого и комфортного. Его корпус сделан из алюминия, вес – на 20% меньше, чем у обычного трамвая. Это снижает нагрузку на рельсы, уменьшает вибрацию. А для нашего города, особенно его центральной части, это очень важно: вокруг исторические здания, - приводит слова Александр Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что Петербург стремится к тому, чтобы сделать общественный транспорт города максимально экологичным. Поэтому от трамваев и троллейбусов Северная столица отказываться на намерена, а автобусы будут переводить на природный газ.

К слову, кроме трамвая губернатору представили и троллейбус «Адмирал», который также начали собирать в Петербурге. А сам Невский завод носит имя инженера Федора Пироцкого – одного из основоположников электротранспорта в городе.