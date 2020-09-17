Цифровую подстанцию "Ольгино" запустили в Санкт-Петербурге

Цифровую подстанцию «Ольгино» запустили для обеспечения надежного электроснабжения Приморского района / Фото: Смольный

В четверг, 17 сентября 2020 года, после реконструкции состоялся торжественный запуск цифровой распределительной подстанции «Ольгино». Она рассчитана на то, чтобы обеспечивать надежным электроснабжением Приморский район Санкт-Петербурга, а также туристическую и рекреационную зоны, и важных социальных объектов, в том числе хосписа, детских и дошкольных учреждений, пожарной части, водозабора и котельных.

- Подстанция «Ольгино» – это современный энергоисточник, дающий новые возможности для развития Курортного и Приморского районов. Компания «Россети Ленэнерго» демонстрирует опережающие темпы развития: не просто обеспечивает надежность электроснабжения, но и создает резерв мощности для подключения новых потребителей в рекордно низкие сроки, – отметил на открытии вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

До 2025 года в рамках нового строительства и комплексной модернизации запланировано создание еще 50 цифровых подстанций «Россети Ленэнерго». Полностью программа «Цифровая трансформация» в электросетевом комплексе Санкт-Петербурга будет реализована до конца 2030 года.