Зайка нашла 25 килограммов зелья у «наркобаронов» из Ленобласти

Областных "наркобаронов" накрыли в Агалатово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские из ленинградской области накрыли группу наркодельцов, которая занималась изготовлением мефедрона, распространением его и других видов «зелья». Лаборатория располагалась в Агалатово, а найти часть наркотиков стражам порядка помогла служебная собака по кличке Зайка.

- В частном доме в садоводстве задержаны двое мужчин – 25 и 22 лет, оба уроженцы города Кириши. По итогам обыска изъято 120 плиток и 2 брикета синтетического гашиша, а также 6 пакетов наркотического средства «Альфа ПВП», - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Всего, при помощи Зайки, полицейские нашли 25 килограммов наркотических средств. Кроме этого в доме были обнаружены химреактивы и все необходимое для производства мефедрона.

Известно, что оба задержанных работали в интернет-магазине по продаже наркотиков. Они сами получали партии товара, делили его на дозы и делали закладки. А чуть ранее был задержан их 21-летний знакомый с полным рюкзаков наркотиков.

Молодым людям грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.