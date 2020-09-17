Сборочную линию по производству новых троллейбусов запустили в Санкт-Петербурге

В Петербурге запустили сборочную линию по производству троллейбусов «Адмирал» / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в четверг, 17 сентября 2020 года, запустили сборочную линию по производству новых троллейбусов "Адмирал". На церемонии приемки первой машины губернатор Александр Беглов установил памятную наклейку на корпус транспорта, собранного на Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого.

- Этот современный низкопольный троллейбус очень удобен для пожилых людей, для мам с колясками. В нем хорошие условия, климат-контроль, можно зарядить телефон. У нас уже 37 таких троллейбусов вышли на линию, до конца года выйдет еще порядка 50, - отметил градоначальник.

Каждый месяц на заводе будет выпускаться 10 таких троллейбусов. Специально для перевозки людей с ограниченными возможностями они оборудованы подъемниками, также в них установлены новые мультимедийные экраны, USB-порты, чтобы в поездке можно было зарядить гаджет, а также современные климат контроли.

- Уверен, что в ближайшие годы Петербург станет экологически безопасным городом, а наш пассажирский транспорт будет переходить на новые модели, новые технологии. Мы сегодня разрабатываем программы перехода на водородное топливо. Будем использовать это топливо в пассажирском транспорте уже в недалеком будущем, - заявил губернатор.