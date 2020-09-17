Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области и пообещал «не ждать отстающих»

Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленобласти. Фото: Александр ГЛУЗ

Александр Дрозденко, победивший на выборах 13 сентября, официально вступил в должность губернатора Ленинградской области. Церемония прошла днем 17 сентября в здании правительства региона на Суворовском проспекте, 67 в Санкт-Петербурге. Впрочем, вскоре все изменится: правительство переедет в Гатчину. А сам вновь избранный губернатор пообещал много работать и «не ждать отстающих».

- Быть в Команде-47 — это не почет, это право на серьезную работу. Поверьте, впереди легче не будет, отставших ждать не будем, впереди много работы. Спасибо всем! Приводит слова Дрозденко пресс-служба областного правительства.

В своей речи губернатор отметил, что область оказалась единственным регионом Северо-Запада, где не только не упали, а выросли доходы бюджета.

Напомним, что за Александра Дрозденко, который руководит Ленобластью с 2012 года, проголосовало больше 83 % избирателей.