Массовая авария на КАД перегородила въезд на Вантовый мост в Санкт-Петербурге

Пять машин столкнулись на КАД перед Вантовым мостом Фото: СОЦСЕТИ

Очередная авария на Кольцевой автодороге создала проблемы с движением. Днем в четверг, 17 сентября 2020 года, на внутренней стороне трассы перед съездом на Большой Обуховский мост столкнулись сразу несколько автомобилей, устроив "паровозик". О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.

- На внутренней стороне КАД перед Вантовым мостом редко бывает скучно. Вот и сейчас здесь столкновение 4-5 автомобилей. В числе организаторов мероприятия такси, - рассказал свидетель аварии.

Причем, столкновение машин произошло не одновременно. Судя по фотографиям с места событий, три машины не поделили крайний левый ряд, еще две помяли друг друга в крайнем правом.

На данный момент трасса довольно свободная, поэтому пробка на КАД не образовалась. Однако застрявшие автомобили могут стать причиной затора спустя пару часов, когда петербуржцы направятся после работы по домам.