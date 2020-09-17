Новые перекрытия и ограничения движения в Санкт-Петербурге с 18 сентября

Новые ограничения вводятся на дорогах Петербурга с 18 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые ограничения движения вводятся в Петербурге с 18 и 19 сентября. Так, из-за строительных работ, с 18 сентября 2020 года по 5 апреля 2021 года сложно будет проехать по Малой Митрофаньевской улице от Московского проспекта до Парфеновской улицы и по южной набережной Обводного канала у нее, а движение по улице Красуцкого совсем перекроют. И это только начало.

- Также, с 18 сентября по 3 октября, будет закрыт проезд по Малой Зеленина от набережной Адмирала Лазарева до Петергофской улицы; а 4 по 15 октября – по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной улицы, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 19 сентября по 14 октября в ограничивается движение по улице Нижняя Колония в Стрельне. 19 и 20 сентября будет трудно проехать по Введенской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта П.С.

С 19 сентября по 6 октября сузят проезд по обеим сторонам набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до проспекта Медиков.

Впрочем, этот список не полный. Точную информацию можно узнать на сайте государственной административно-технической инспекции: gati-online.ru.