У 48 студентов духовной академии Санкт-Петербурга нашли коронавирус

У 48 студентов Петербургской духовной академии нашли коронавирус, 1 госпитализирован в больницу / Фото: Петербургская духовная академия

В Петербургской духовной академии у 48 учеников обнаружили коронавирус. Об этом в четверг. 17 сентября 2020 года, сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ранее учебное учреждение закрыли на карантин.

- Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали 6 коробок с медикаментами в Петербургскую духовную академию, - рассказали в рабочей группе.

Известно, что одного из зараженных в состоянии средней тяжести госпитализировали в стационар. Всего в академии проживает 200 студентов.

Ранее сообщалось, что с 9 сентября в академии был введен карантинный режим. Все студенты с положительным результатом теста изолированы. Учеников, которые не контактировали с заболевшими, перевели на дистанционное обучение.