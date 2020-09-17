Взрослый мужчина, зарезавший 18-летнюю любовницу, получил почти 10 лет тюрьмы

Почти 10 лет колонии получил убийца 18-летней петербурженки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Один судов Санкт-Петербурга поставил точку в громком деле о жестоком убийстве 18-летней девушки, которое произошло чуть больше года назад. Тогда 39-летний уроженец Украины, расстроенный недавним расставанием с юной любовницей, пришел к ней домой и устроил кровавую бойню.

- Вечером 25 июня 2019 года, находясь в квартире одного из домов по Московскому проспекту в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 2001 года рождения, нанес последней более 10 ударов ножом, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Как минимум пять из ножевых ранений попали в сердце. Раненная девушка погибла на месте. В момент расправы в соседней комнате была ее младшая сестра, но девочку любовник не тронул. Он оставался рядом с трупом возлюбленной, пока не приехала полиция.

17 сентября 2020 года был вынесен приговор в отношении мужчины. Судья дал ревнивцу 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Больше года, которые посчитают как день за полтора, мужчина уже отсидел в Следственном изоляторе.