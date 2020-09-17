«Бутылочное горлышко» на проспекте Энергетиков уберут за 192 миллиона рублей

Расширение проспекта Энергетиков ждут уже очень давно. Фото: Яндекс.Карты

К концу лета 2021 года автомобилисты Красногвардейского района должны получить долгожданный подарок – расширение проспекта Энергетиков на участке от Якорной улицы до Магнитогорской. Сейчас это место представляет собой «бутылочное горлышко», собирающее огромные пробки.

- Объявлен электронный аукцион на проведение работ по капитальному ремонту участка проспекта Энергетиков от дома 15 до Магнитогорской улицы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 192,6 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Дирекции транспортного строительства Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В ходе торгов стоимость контракта может снизиться, но вряд ли слишком сильно. По условиям договора, до 31 августа 2021 года подрядчик должен провести расширение проезжей части. Сейчас на участке есть всего две полосы – по одной в каждую сторону. Одновременно РЖД проведет работы на ж/д переезде.

Судя по всему, альтернативные решения по снятию путей и строительству через них виадука так и остались планами.