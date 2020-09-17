Рост цен на доставку продуктов прогнозируют в Санкт-Петербурге

Доставка еды и продуктов - один из самых быстрорастущих сегментов экономики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Доставка товаров и, в особенности продуктов питания и готовой еды, стала одним из самых быстрорастущих сегментов экономики в Петербурге. Сидевшие на карантине горожане прочувствовали всю прелесть возможности не таскать тяжелые сумки из магазинов. Но в ближайшее время популярная услуга может подорожать. Причины этому назвали эксперты и участники рынка.

- Согласно новому законопроекту, будет запрещена доставка бытовой химии и продуктов в одной машине. То есть придется использовать больше автомобилей, что увеличит накладные расходы, - рассказал «Мойке 78» один из бизнесменов.

Другие компании, которые занимаются доставкой товаров по Петербургу, пока говорят лишь о сезонном росте цен из-за инфляции. Впрочем, некоторые коммерсанты, пытаясь удержать нишу на рынке и отвоевать новые позиции, не планируют увеличивать минимальную сумму покупки для бесплатной доставки или поднимать цены на платную.