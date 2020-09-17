У Ленинградского областного суда появилась новая художественная подсветка

Теперь на набережной реки Фонтанки стало еще красивее. Фото: пресс-служба "Ленсвета"

На набережной реки Фонтанки теперь стало красивее. Историческое здание Ленинградского областного суда, построенное здесь еще в XIX веке, теперь радует глаз петербуржцев новой архитектурно-художественной подсветкой. Чтобы подчеркнуть всю красоту и величественность постройки, было установлено 372 светодиодных лампы. Они не только украшают город, но и экономят электричество, ведь потребляют вдвое меньше энергии, чем обычные светильники.

- Сегодня по периметру здания Ленинградского областного суда ведется благоустройство территории и модернизация наружного освещения, - отмечает директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв. - Работы на улицах Чайковского и Оружейника Федорова и в Соляном переулке завершатся в конце 2020 года. После этого территория, примыкающая к набережной Фонтанки, будет привлекать еще больше любителей вечерних прогулок. С каждым годом вечерний Санкт-Петербург преображается и становится светлее.

Новые светильники вдвое экономнее прежних. Фото: пресс-служба "Ленсвета"

Также Мителёв подчеркнул, что делать Петербург светлее «Ленствету» помогает «Газпром». Совместными усилиями за 10 лет удалось преобразить 25 городских достопримечательностей.