Петербуржцы пожертвовали больницам около 100 литров крови

Доноры сдали почти 100 литров крови на сентябрьских акциях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Фонд доноров» подвел итоги сентябрьской акции по привлечению доноров на пункты сдачи крови. Нехватка биоматериалов остро ощущалась в петербургских больницах по окончании лета и проведенная акция несколько помогла исправить ситуацию. Но главное – привлечь внимание к проблеме.

- После долгих летних каникул отделения переливания посетили 213 человек, которые не только пополнили донорскую копилку города 95,8 литрами крови, но и расширили регистр потенциальных доноров костного мозга на 39 человек, - сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Сейчас городские медучреждения все еще чувствуют недостаток крови и плазмы, но поток доноров становится все больше. В их число вливаются и студенты городских вузов. Сдавали кровь и чиновники петербургской администрации.

В «Фонде доноров» напоминают, что донором может стать любой гражданин России старше 18 лет, с весом более 50 килограммов и не имеющий противопоказаний по здоровью.