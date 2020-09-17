Почти тысячу контрафактных «брендовых» вещей изъяли петербургские таможенники

Поддельными брендами завалены многие магазины в Петербурге. Фото: СЗТУ

Почти тысячу единиц контрафактных товаров изъяли за два дня сотрудники Северо-Западного таможенного управления, которые прошлись рейдами по магазинам вместе с представителями прокуратуры и полиции.

- В нескольких торговых точках найдена одежда, обувь, сумки, рюкзаки, аксессуары, чулочно-носочные изделия, очки, головные уборы и другие товары, на которые нанесены товарные знаки Louis Vuitton, Сhanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino, Balmain, Balenciaga, New balance, Fendi, Hermes, Dolce Gabbana и так далее, - сообщает пресс-служба таможенного управления.

В качестве экспертов с оперативниками, и сами знающими толк в поддельных брендах, ходили представители фирм-правообладателей товарных знаков Chanel и Dior.

Результатом двухдневной работы стали 992 изъятые единицы различного товара. Все материалы направлены в полицию и прокуратуру.