Санкт-Петербург может стать центром яхтенного туризма

В Санкт-Петербурге планируют активной развивать яхтенный туризм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов отметил, что Санкт-Петербург может стать центром притяжения яхтенного туризма. По словам градоначальника, у Северной столицы есть для этого огромный потенциал. К примеру, по количеству судозаходов ни один российский город нельзя сравнить с Санкт-Петербургом. Осталось только научиться справляться со своими ресурсами, чтобы не было событий вроде закрытия известного яхт-клуба на Петровской косе минувшим летом.

- Сегодня необходимо развивать все виды водного туризма – паромный, круизный, прогулочный и яхтенный. Потенциал для развития яхтенного туризма пока что не используется в полной мере. Над этим нужно серьезно работать. Количество прибывающих в город яхт сразу же увеличится с открытием внутренних вод России. Благодаря инфраструктуре появятся новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

По предварительным подсчетам, Санкт-Петербург сможет принимать до 2 тысяч яхт и примерно 15 тысяч туристов-яхтсменов ежемесячно.