Памятник Федору Ушакову точно поставят в Санкт-Петербурге

Морской совет одобрил идею установить памятник Ушакову на площади Труда. Фото: gov.spb.ru

Памятник адмиралу Федору Ушакову будет стоять в Санкт-Петербурге. Решение об установке монумента на площади Труда 17 сентября принял Морской совет при правительстве города, на заседании которого присутствовал и глава Северной столицы Александр Беглов.

- Проект памятника одобрен Градостроительным советом и профильной комиссией Общественной палаты Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Планируется, что закладной камень в основание монумента установят уже в нынешнем году, мероприятие будет приурочено к 275-летию со дня рождения выдающегося флотоводца, которое отмечалось в феврале 2020 года.

А вот когда на площади появится непосредственно сам памятник – пока неизвестно.

Напомним, что адмирал Федор Ушаков причислен Русской православной церковью к лику святых. Он особо почитается на флоте.