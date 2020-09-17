Смольный рассказал, куда жаловаться на холодные батареи

Власти Санкт-Петербурга рассказали, куда стоит обращаться по поводу отсутствия тепла в доме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Смольном рассказали, куда нужно обращаться, если в квартире холодно и батареи не греют. Напомним, с 17 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание в школах, детских садах и больницах и других социальных учреждениях.

Но вопрос, когда батареи станут горячими в жилых домах, зависит от той или иной управляющей компании. Например, некоторые подписчики группы «Комсомолки» во «Вконтакте» рассказали о неприятном холоде и сырости в своих квартирах. А вот у ряда журналистов «КП» дома, наоборот, стало тепло вместе со стартом периодического протапливания. Получается, кому как повезет.

- Если у вас не греют батареи, то следует сообщить об этом в первую очередь жилищную организацию, которая обслуживает многоквартирный дом, - пояснили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в октябре энергетики проведут температурные испытания на тепловых сетях, чтобы на все 100% подготовить город к зиме.