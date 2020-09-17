Останки 651 воина захоронили на Синявинских высотах

На Синявинских высотах и Невском пятачке шли самые ожесточенные бои. Фото: Олег ЗОЛОТО

Останки больше 600 воинов были перезахоронены на братском кладбище в Ленинградской области. Церемония прошла на территории мемориала, расположенного на Синявинских высотах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Часть из имен погибших удалось восстановить из небытия.

- Останки советских солдат и командиров, погибших в боях по прорыву блокады Ленинграда и последующих сражениях по удержанию коридора, связывающего Ленинград с большой землей, были обнаружены поисковиками в ходе раскопок в 2019 и 2020 годах. Имена 47 красноармейцев удалось восстановить, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградкой области.

Всего на Синявинских высотах были перезахоронены останки 651 военнослужащего Красной армии.

Поисковые работы, которые будут продолжены, проходят в рамках программы «Вахта памяти».