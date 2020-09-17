Петербуржец набросился на чиновников Смольного, сносивших гаражи на Пулковском шоссе

Вместо 44 гаражей у Пулковского шоссе построят школу на 1100 мест. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга столкнулся с конфликтным мужчиной, накинувшимся на чиновников, которые приехали на Пулковское шоссе для сноса гаражного кооператива, насчитывавшего 44 бокса. Дело в том, что участок принадлежал компании, разорившейся еще в далеком 2010 году. Как итог - аренда с городом прекратилась. С тех пор занимать данную территорию – незаконно.

Не все владельцы гаражей были согласны с чиновниками, но руки распустил только один. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- С 2019 года никто не платит за использование земли, имеется задолженность. Всех владельцев гаражей заранее предупредили об освобождении участка и проконсультировали по поводу их прав и обязанностей. Часть боксов освободили добровольно, но нашлись и противники сноса. Один агрессивный мужчина толкал сотрудников ККИ и препятствовал проведению работ. Его остановили силами полиции, - передает пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга.

В большинстве гаражей был давным-давно забытый мусор и хлам. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Добавим, что на месте снесенных гаражей планируют построить школу на 1100 мест. Также чиновники напишут заявление на буйного мужчину в полицию.