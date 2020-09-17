Школа практической онкологии имени умершего от рака Андрея Павленко открылась в Санкт-Петербурге

Школа онкологии имени Андрея Павленко открылась в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/tdcancer / Глеб Широков, Елена Петрова

В Санкт-Петербурге заработала Школа практической онкологии имени известного врача Андрея Павленко, умершего от рака желудка. Напомним, на протяжении почти двух лет он боролся с болезнью и за это время на телеэкранах и страницах газет вдохновлял множество других больных не опускать руки. У онколога осталась жена и три ребенка. Тем временем, благородное дело Павленко процветает, частью которого, к примеру, стала школа его имени.

- Первое занятие в школе посвятили теме работы в операционном блоке, технологическим возможностям и безопасности. Преподавателем стал ученик Андрея Павленко – Ростислав Павлов. Занятия интенсива состоялись в онкологическом отделении Клиники СПбГУ, основанном Андреем Николаевичем. Резиденты из разных городов впервые собрались вместе, - сообщает группа «Жизнь человека» во «Вконтакте», посвященная деятельности умершего онколога.

Напомним, что перед смертью врач обвенчался со своей женой. А уже после кончины вышло его посмертное видео. Андрей Павленко успел не только спасти тысячи жизней, но и создать вместе с коллегами грант, который поддерживает медиапроекты, правдиво рассказывающие людям об онкологических заболеваниях.