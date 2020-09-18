Отопительный сезон официально начался в Ленинградской области

По всей Ленобалсти начался отопительный сезон. Фото: Петр КИБЕР

В Ленинградской области официально стартовал отопительный сезон. Руководство всех 17 муниципальных районов и города Сосновый Бор, имеющего особый статус, распорядились начать периодическое протапливание и наказали коммунальщикам быть готовыми включить батареи на полную, если похолодает.

- Распоряжения направлены в городские и сельские поселения. Дату начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте определяет его администрация, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Это сделано из-за того, что температура воздуха по даже одному району может прилично разниться.

Напомним, что раньше всех батареи начали включать там, где было чувствительное похолодание – в Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Тихвинском, Киришском, Тосненском районах, а также в Сосновом Бору.

В первую очередь теплеть батареи начинают в детсадах, школах, больницах и других социальных учреждениях.