Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более 600 петербуржцев покусали клещи за одну неделю сентября

Три человека заразились энцефалитом, девять боррелиозом
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Еще 600 петербуржцев пострадали от укусов клещей за неделю

Еще 600 петербуржцев пострадали от укусов клещей за неделю

Фото: Мария ЛЕНЦ

За вторую неделю осени, с 7 по 13 сентября 2020 года, 613 человек обратились в медучреждения Санкт-Петербурга после укуса клещей. Из низ 66 - дети. При этом 83 пострадавших были укушены в черте города. Больше всего укусов - 32 - произошло в Курортном районе.

- За неделю зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых. Заражения произошли на территории Ленинградской и Псковской области, Республики Латвии, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Еще девять человек заболели клещевым иксодовым боррелиозом. Один из них ребенок. Все случаи заражения также произошли за пределами Петербурга.

Лабораториями Санкт-Петербурга исследовано 3263 клеща, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 2 пробах, иксодового клещевого боррелиоза - в 514 пробах.

При этом за неделю были привиты 180 человек, из них 71 ребенок.