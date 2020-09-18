Более 600 петербуржцев покусали клещи за одну неделю сентября

Еще 600 петербуржцев пострадали от укусов клещей за неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

За вторую неделю осени, с 7 по 13 сентября 2020 года, 613 человек обратились в медучреждения Санкт-Петербурга после укуса клещей. Из низ 66 - дети. При этом 83 пострадавших были укушены в черте города. Больше всего укусов - 32 - произошло в Курортном районе.

- За неделю зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых. Заражения произошли на территории Ленинградской и Псковской области, Республики Латвии, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Еще девять человек заболели клещевым иксодовым боррелиозом. Один из них ребенок. Все случаи заражения также произошли за пределами Петербурга.

Лабораториями Санкт-Петербурга исследовано 3263 клеща, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 2 пробах, иксодового клещевого боррелиоза - в 514 пробах.

При этом за неделю были привиты 180 человек, из них 71 ребенок.