В Боткинской больнице опровергли слух о сокращении зарплаты врачам

В Боткинской больнице не будут сокращать зарплату медикам, чтобы погасить долги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Боткинская больница в Санкт-Петербурге не собирается сокращать фонд заработной платы медицинским работникам и техническому персоналу для компенсации кредиторской задолженности. Об этом в медучреждении заявили в пятницу, 18 сентября 2020 года.

- Все обязательные надбавки, дополнительные выплаты, установленные российским законодательством и коллективным договором больницы, будут выплачиваться в полном объеме, - заявили в Боткина.

Также в учреждении отметили, что в СМИ была приведена расшифровка первого собрания коллектива больницы, состоявшегося в августе, где обсуждались возможности по оптимизации затрат больницы, в том числе и за счет сокращений выплат стимулирующего характера. Однако от этой идеи было принято отказаться.

- Погашать просроченную кредиторскую задолженность планируется за счет дополнительных поступлений, дополнительного финансирования от территориального фонда ОМС, оптимизации контрактной базы учреждения, - добавили в больнице.