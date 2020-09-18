Петербуржцы смогут бесплатно провозить велосипеды в электричках

В день отказа от автомобиля платить за провоз велосипеда будет не надо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пассажиры пригородных электричек в Петербурге и Ленинградской области смогут не платить за провоз своих велосипедов. Но увы, не постоянно, а только в один день – Всемирный день без автомобиля, который отмечают 22 сентября.

- Северо-Западная пригородная пассажирская компания присоединится к Всемирному дню без автомобиля и проведет акцию «С велосипедом по жизни». В этот день в границах обслуживания компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно без оформления проездного документа, - сообщает пресс-служба СЗППК.

Но и это еще не все, как говорят торговцы в электричках, на Финляндском вокзале всем велосипедистам будут дарить фликеры - светоотражающие браслеты, которые необходимо носить в темное время суток, чтобы быть заметнее на дороге.

А вот в другое время для двухколесного друга пассажирам нужно покупать разовый билет или проездной, если они ездят с велосипедом в поезде постоянно.