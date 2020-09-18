Вахтер Гатчинской больницы развращал 11-летнюю девочку из Челябинской области

Вахтер Гатчинской больницы развращал девочку из Челябинской области с помощью соцсетей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области поймали 41-летнего мужчину, подозреваемого в развращении малолетней девочки. Как стало известно в пятницу, 18 сентября 2020 года, им оказался вахтер Гатчинской клинической больницы.

- 11 февраля 2020 года в полицию обратилась 43-летняя жительница города Коркино Челябинской улицы. Она рассказала, что на протяжении всего января неизвестный человек под именем "Петя Мухин" через социальную сеть принудил ее 11-летнюю дочь делать и отправлять ему фотографии эротического содержания, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После "Мухин" стал шантажировать девочку, угрожал распространить фотографии, чтобы вынудить школьницу продолжать отсылать ему новые снимки.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование привело правоохранителей в деревню Сяськелево Гатчинского района Ленобласти. В четверг, 17 сентября, у дома 29 по Шоферской улице они задержали мужчину.

Во время обыска у подозреваемого нашли телефон, на котором хранились те самые снимки с девочкой. Мужчину передали организатору розыска.