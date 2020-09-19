Ивангород, Новая Ладога и Шлиссельбург получили статус исторических поселений

Статус исторического поселения поможет спасти дома Новой Ладоги от пожаров. Фото: ГУ СК ЛО

Правительство Ленинградской области приняло решение присвоить статус исторических поселений регионального значения трем населенным пунктам. Его получат Ивангород, Новая Ладога и Шлиссельбург. Распоряжение об этом подписал глава областного Комитета по культуре Владимир Цой.

- Ивангород, Новая Ладога, Шлиссельбург стали историческими поселениями регионального значения, - написал на своей странице ВКонтакте чиновник и прикрепил фото документов о прохождении проектом антикоррупционой экспертизы.

Приказ о присвоении особого статуса уже подписан и вступает в силу через семь дней.

Напомним, что историческими поселениями федерального в России признаны 42 населенных пункта, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Выборг.

Однако многие города и села имеют региональный статус. Он, как и федеральный, ограничивает возможности застройки исторических поселений и дает им особый охранный статус. Так, в Ленобласти надеются спасти от уничтожения купеческие деревянные дома Новой Ладоги, которые регулярно «загадочно» горят.