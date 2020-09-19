Молодой водитель BMW погиб, влетев в припаркованный автобус в ночь на субботу

Смертельное ДТП произошло на улице Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

Молодой – 26 лет - водитель BMW погиб в ночь на субботу на улице Маршала Казакова. Его иномарка на полной скорости врезалась в припаркованный автобус. От страшного удара всю водительскую сторону кузова легковушки полностью смяло.

- 19 сентября около 02:03 у дома 62 по улице Маршала Казакова, водитель, мужчина (1994 года рождения), управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автобусом Scania, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения молодой мужчина, как отмечается в протоколе, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии до приезда врачей скорой помощи.

Автобус в момент ДТП был пуст.

Сейчас обстоятельства трагического инцидента устанавливают инспекторы Госавтоинспекции.