19 сентября «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом»

"Зенит" сыграет с "Уралом" в восьмом туре РПЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

19 сентября петербургский «Зенит» проведет матч восьмого тура Российской премьер-лиги. В борьбе за три очка сине-бело-голубым будет противостоять екатеринбургский «Урал». Игра пройдет на домашней арене уральцев.

- Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин, - сообщает пресс-служба «Урала».

Встреча на «Екатеринбург Арене» начнется в 16:30 по петербургскому времени.

«Зенит» после сети туров имеет в активе 16 очков и лишь на один балл опережает преследователей из ФК «Сочи». Чтобы остаться лидером РПЛ, надо обыгрывать хозяев.

Сам «Урал» тоже должен набирать очки, дабы подняться с десятого места, которое он делит с московским «Локомотивом».

Отметим, что за последние 28 лет «Зенит» не проигрывал в Екатеринбурге. А учитывая, что в состав сине-бело-голубых должен вернуться приболевший в прошлом туре Ракицкий, то шансов на три очка становится еще больше.