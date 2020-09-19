24 634 человека обследовали на наличие коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 24,5 тысяч человек проверили на "ковид" в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 24,5 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавируса за минувшие сутки. Эти данные приводит Оперативный штаб города на Неве. Также стало известно количество заболевших, выздоровевших и умерших за прошедшие 24 часа.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 634 человека. Под медицинским наблюдением находится 568 человек. Из них трое - в обсерваторе, 565 – контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

На утро 19 сентября в городе зафиксировано еще 212 новых случаев заражения, а общее количество заболевших с начала пандемии составляет уже 40 517 человек. 27 717 из них благополучно выздоровели (+107 за сутки).

Однако на 18 увеличилось и количество смертей от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов в Петербурге достигло 2762.

В активном состоянии болезни находятся уже 10 0038 пациентов. Это показатель, близкий к летним значения, когда первая волна коронавируса была в самом разгаре.