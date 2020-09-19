На дамбе «Газель» снесла себе кузов

"Газель" снесла кузов о попутный мусоровоз. Фото: vk.com/spb_today / Валерий Мигурский

Утреннее ДТП осложнило проезд по части КАД, проходящей по дамбе. Здесь «Газель» напрочь снесла себе кузов, задев попутный мусоровоз с прицепом. Обломками машины завалило проезжую часть. Результат столкновения попал на видео с регистратора.

- Снесло кузов у грузовичка на внешней стороне дамбы, - сообщают в паблике «ДТП и ЧРП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Известно, что авария произошла около 10 часов утра 19 сентября по внешней части Кольцевой автодороги в сторону Кронштадта от Горской.

Одной из причин инцидента мог стать резкий ветер, об усилении которого предупреждает МЧС. Боковой порыв мог «бросить» «Газель» на попутный грузовик и спровоцировать столкновение.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают дорожные аварийные службы и наряды ГИБДД.