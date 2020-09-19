212 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

В Смольном отслеживают ситуацию с ростом заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге опять выросло число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки медики подтвердили еще 212 случаев заражения, а общее количество больных с начала пандемии достигло 40 517 человек.

- 107 человек выздоровели, общее число вылечившихся от коронавируса – 27 717 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

Увы, но вновь увеличилось и число смертей. Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили гибель еще 18 человек, а всего жертвами коварной болезни стали 2762 горожанина.

Растет и количество тех, кто находится в активном состоянии болезни. Их уже больше 10 тысяч, а если быть точным, то под присмотром врачей находятся 10 038 петербуржцев.

К слову, за последние сутки в городе проверили на коронавирус 24 634 человека.