Роспотребнадзор закрыл фитнесс-центр, в бассейне которого хлором отравились дети

Фитнесс-центр, в котором отравились дети, закрыл Роспотребнадзор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора вынесло решение о закрытии фитнесс-центра на улице Ярослава Гашека, где вечером пятницы восемь детей отравились хлором. Причиной стал выброс вещества в чашу бассейна, когда там находились юные пловцы.

- В связи с выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении ИП Фурсов А.В. составлен протокол о временном запрете деятельности с 19.09.2020, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

До какого времени будет действовать запрет, решит суд Фрунзенского района. Сейчас все материалы проверки инспекторы Роспотребнадзора направили именно туда.

Напомним, что по состоянию на утро 19 сентября в больнице остаются четверо детей в возрасте 7-8 лет и один 15-летний подросток. Двое из пострадавших находятся в реанимации.