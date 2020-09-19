Еще пять фонтанов восстановят в Санкт-Петербурге до конца года

Еще пять фонтанов отремонтируют в Петербурге до конца года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще пять городских фонтанов будут отремонтированы до конца 2020 года. А в 2021 году в планах стоит возрождение еще пяти водных ансамблей. Все они входят в городскую программу, по которой фонтаны будут восстанавливать до 2024 года. Работы на объектах ведет петербургский «Водоканал».

- К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был досрочно капитально отремонтирован фонтан «Слава» в парке Победы. А в начале сентября специалисты приступили к восстановлению фонтана у дома 41 на Лермонтовском проспекте, - сообщает пресс-служба Смольного.

Здесь специалистам предстоит выстроить фонтан практически заново. Старую чашу демонтируют и возведут новую. Также новыми будут все водоводы конструкции. Образ фонтана составят 45 водных струй высотой от 1,5 до 3,5 метров, расположенных квадратом. Все работы завершат до конца октября.

В 2020 году приведут в порядок фонтаны у домов 207 и 224 по Московскому проспекту и на Академическом проспекте в Пушкине.