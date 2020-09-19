«Зенит» сыграл вничью с «Уралом»

"Зенит" не смог одолеть "Урал" в гостях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Зенит» не смог в гостях переиграть екатерингбургский «Урал». Матч восьмого тура Российской премьер-лиги только что завершился. Счет после финального свистка: 1-1. Единственный гол у сине-бело-голубых забил Артем Дзюба.

- Дзюба вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита». Гол на 4-й минуте в ворота «Урала» позволил нападающему сравняться в рейтинге самых результативных игроков сине-бело-голубых с Халком, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

На точный удар капитана петербуржцев на 69-й минуте матча ответил Андрей Панюков.

Несмотря на проведенные замены –вместо Дзюбы вышел Ерохин, а вместо Кругового Ригони – «Зенит» не смог забить еще и увезти из столицы Урала три очка.

Говорить о кризисе в игре сине-бело-голубых вероятно пока рано, однако поражение от «Динамо», ничья с «Локомотивом» и нынешние 1:1 в Екатеринбурге отнимают нужные очки. После восьми игр у «Зенита» 17 баллов и пока первое место в таблице. Однако уже завтра петербуржцев может обойти «Сочи». У южан на носу встреча с «Арсеналом».