«Электрик» обокрал 92-летнюю петербургскую пенсионерку

Полиция ищет "электрика", обокравшего 92-летнюю пенсионерку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские ищут очередного бессовестного мошенника, обокравшего 92-летнюю пенсионерку. После визита «электрика», предлагавшего поменять проводку, пожилая женщина недосчиталась крупной суммы денег.

- 18 сентября в полицию обратилась жительница дома 29 по Гаванской улице с заявлением о том, что 17 числа в 14:00 неизвестный мужчина, позвонив в дверь, представился электриком и под предлогом замены электропроводки, вошел в квартиру заявительницы, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

После того, как мужчина походил по квартире и вышел, оказалось, что пропали 130 тысяч рублей, лежавшие в пакете на полке в шкафу.

Приехавшие оперативники сняли отпечатки пальцев и записали приметы «электрика». По словам пенсионерки, это был мужчина славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, обычного телосложения, с темными волосами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.