Женщину, которая после пьянки бросила ребенка ночью на улице, привлекли к ответственности

Сейчас девочка находится в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Нерадивую мать, которая бросила на улице полуторагодовалую дочку, привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. За свой поступок женщина будет отвечать по закону.

Напомним, маленькую девочку, сидящую в коляске, заметил местный житель, который в тот момент возвращался домой. Обнаружив ребенка, рядом с которым не было взрослых, мужчина сразу же вызвал полицию.

- Позже была установлена мать ребенка, которая сообщила, что забыла коляску на улице, когда в состоянии алкогольного опьянения возвращалась от знакомых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенка, найденного на улице, сразу же госпитализировали, в данный момент девочка находится в больнице. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.