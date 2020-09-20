Женщину, которая после пьянки бросила ребенка ночью на улице, привлекли к ответственности

Сейчас девочка находится в больнице
Фото: Олег ЗОЛОТО
Нерадивую мать, которая бросила на улице полуторагодовалую дочку, привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. За свой поступок женщина будет отвечать по закону.
Напомним, маленькую девочку, сидящую в коляске, заметил местный житель, который в тот момент возвращался домой. Обнаружив ребенка, рядом с которым не было взрослых, мужчина сразу же вызвал полицию.
- Позже была установлена мать ребенка, которая сообщила, что забыла коляску на улице, когда в состоянии алкогольного опьянения возвращалась от знакомых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ребенка, найденного на улице, сразу же госпитализировали, в данный момент девочка находится в больнице. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.