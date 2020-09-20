Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге

В знаниях соревнуются ученики старших классов Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия пандемией, но жизнь не стоит на месте. В том числе – научная. В Петербурге 20 сентября стартовала Международная математическая олимпиада – чемпионат мира по математике среди старшеклассников. В этом году впервые с момента основная (а это 1959 год!) олимпиада проходит в онлайн-формате. Но, несмотря на это, участие в ней принимают 662 школьника из 114 стран мира.

- Наш город впервые принимает международную математическую олимпиаду. Это большая честь для Петербурга, который славится своей математической школой, - отметил во время приветствия губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он также подчеркнул, что в современном мире основной развития города стала экономика знаний, и это еще одна причина по которой стоит обратить особое внимание на изучение математики.

- Эта наука сокращает расстояния, объединяет народы и континенты. Позволяет людям говорить на одном языке, - добавил Беглов.

Завершится олимпиада 28 сентября. Отметим, что в 2022 году Петербург примет еще одно важное событие – Международный конгресс математиков.