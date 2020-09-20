Штормовой ветер вернется в Петербург в понедельник

Не забудьте взять с собой зонт Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожалуй, такого количество штормов, как в этом сентябре, петербуржцы не видели уже давно. И вот в понедельник снова ожидается усиление ветра.

- По прогнозам синоптиков, 21 сентября в прибрежных районах Северной столицы местами ожидается усиление порывов ветра до пятнадцати метров в секунду, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели напоминают о мерах предосторожности, которых нужно придерживаться в такую погоду: если вы дома - уберите с балкона хозяйственные вещи и закройте окна. Если на улице – обходите стороной ветхие деревья и большие рекламные конструкции, и не паркуйте под ними машину.

Отметим, что помимо сильного ветра, утром в городе ожидается еще и дождь. Однако, есть и хорошие новости: уже с 21 сентября начнет теплеть. В понедельник столбик термометра поднимется до +14 градусов, во вторник – до +16, а затем до конца недели ожидается +17…+20.