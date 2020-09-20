Снаряд времен Великой Отечественной нашли в Курортном районе

Боеприпас диаметром 76 миллиметров ФОТО: 78.mchs.gov.ru

75 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, но в Петербурге о ней по-прежнему напоминает еще очень и очень многое. И речь здесь не только о памятниках и музеях, которых в городе на Неве предостаточно. О боях за Ленинград говорят и находки в пригородах Северной столицы. Так, в минувшую субботу, 19 сентября, в лесу поселка Солнечное в Курортном районе обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров.

- Боеприпас был вывезен силами Западного военного округа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Там также добавили, что при обнаружении подобных снарядов нужно звонить по телефону «01». С мобильника нужно набрать «112» или «101».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Луге обнаружили большое захоронение советских военнопленных. По предварительным данным, речь может идти об 11 тысячах узниках концлагеря «Дулаг-320».