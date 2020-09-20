На мать-кукушку, потерявшую дочь после пьянки, завели уголовное дело

Сейчас ребенок находится в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

На мать, которая бросила ребенка на улице Бутлерова, завели уголовное дело. Женщину обвиняют в том, что она оставила в опасности полуторагодовалую девочку. Об этом сообщает ресурс МВД Медиа.

- Утром ребенок был найден прохожим, который незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию. Позже была установлена мать ребенка, которая сообщила, что забыла коляску на улице, когда в состоянии алкогольного опьянения возвращалась от знакомых, - отметили в полиции.

Напомним, коляску с маленькой девочкой местный житель нашел ночью, когда возвращался домой. Ребенок сидел без еды и воды, взрослых рядом не наблюдалось. После того, как мужчина обратился в полицию, и стражи порядка начали искать нерадивых родителей, мать-кукушка объявилась сама и, позвонив в службу 112 сообщила, что потеряла ребенка. Как это случилось, женщина не помнит, так как была сильно пьяна.