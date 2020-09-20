Премьеру в театре Комиссаржевской отменили из-за болезни коронавирусом одного из артистов

На какой срок перенесли спектакль, пока неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

Пандемия вновь спутала планы любителей театрального искусства. Увидеть премьеру нового спектакля «Анна в тропиках» в театре имени Комиссаржевской у петербуржцев и гостей города не получится. Представление перенесли из-за болезни одного из артистов. Об этом комсомольской правде рассказал ведущий актер театра Иван Краско.

- У нас один парень заболел коронавирусом, поэтому мы пока не знаем свою дальнейшую судьбу. Но собрание труппы у нас отменили, - рассказал артист в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды».

Когда именно зрители увидят долгожданную премьеру, пока неизвестно. Об этом руководство театра сообщит позже.

Напомним, за прошлые сутки ковидом заразились 214 жителей Северной столицы. Таким образом, общее число подхвативших опасную коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге составило 40 731.