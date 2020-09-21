Сильный ветер и до +16: погода на понедельник, 21 сентября, в Санкт-Петербурге

С утра в Петербурге пасмурно, а днем осадков не обещают. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Облачная и немного пасмурная погода ждет петербуржцев в наступивший понедельник. Еще с ночи в городе моросит дождик, но днем, как обещают синоптики, осадков не будет. А из-за туч даже выглянет солнце.

- Днем 21 сентября в Санкт-Петербурге без существенных осадков, ветер западный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +14...+16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Западный ветер означает подъем воды в Финском заливе - что наблюдалось еще накануне в прибрежный районах города - и Неве, однако дамбу пока не закрывают.

На 7:45 утра понедельника в Петербурге пасмурно, моросит дождь. Температура воздуха составляет 12,5 градусов, влажность - 88 процентов, а давление - 757,6 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, 3-7 метров в секунду.