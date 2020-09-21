Машину депутата сожгли ночью в Буграх

Машина местного депутата сгорела в Буграх. Фото: vk.com/club181905324

Сильный пожар разбудил ночью понедельника жителей поселка Бугры, что во Всеволожской районе Ленобласти. Под окнами одной из многоэтажек полыхала припаркованная легковушка. огонь уже пытался перекинуться на стоявшие рядом автомобили.

- В 04:27 21 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, п. Бугры. Горел легковой автомобиль по всей площади. На месте происшествия работала дежурная смена 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (8 человек, 2 единицы техники), - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Местные жители, опубликовавшие видео ЧП в соцсетях отмечают, что пожарные примчались почти мгновенно, но проехать к нужному месту смогли не сразу из-за напаркованных во дворах машин.

Раньше на авто народного избранника уже резали колеса. Фото: vk.com/club181905324

Позднее оказалось, что машина принадлежала местному депутату. Ему уже резали колеса и мазали авто грязью. Теперь, видимо, недоброжелатели решили действовать жестче.

В 05:11 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.