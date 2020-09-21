Напуганную кошку, просидевшую на дереве два дня, спасали во Всеволожске

Сидевшую два дня на дереве кошку спасли во Всеволожске. Фото: vk.com/club182182034

Испуганную домашнюю кошку спасали в минувшие выходные во Всеволожске. Рыжую мурчалку на вершину дерева загнали дворовые коты, а слезть она сама уже не смогла. Местные жители сутки смотрели на несчастное животное, а потом позвали специалистов.

- Срочно! Всеволожский проспект. Чья кошечка сидит на дереве? Рыжая, пушистая, чистенькая, очень красивая, сидит напуганная на дереве очень высоко, коты ее туда загнали, она там до сих пор с утра субботы. Хозяева срочно отзовитесь, - написала в группе «Кошкиспас» жительница Всеволожска Ольга.

Владельцы кошки на призыв не откликнулись, а вот спасатели «Кошкиспаса» выехали на место. Ближе к десяти часам вечера воскресенья пушистую красавицу наконец вернули на землю. На дереве она просидела два дня и одну ночь.

Ее хозяева так и не нашлись, поэтому рыжую пока приютили местные жители. Теперь кошке ищут новый дом, раз уж в старом ее никто не ждет.