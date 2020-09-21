Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

Напуганную кошку, просидевшую на дереве два дня, спасали во Всеволожске

Наверх бедное животное загнали дворовые коты
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Сидевшую два дня на дереве кошку спасли во Всеволожске. Фото: vk.com/club182182034

Сидевшую два дня на дереве кошку спасли во Всеволожске. Фото: vk.com/club182182034

Испуганную домашнюю кошку спасали в минувшие выходные во Всеволожске. Рыжую мурчалку на вершину дерева загнали дворовые коты, а слезть она сама уже не смогла. Местные жители сутки смотрели на несчастное животное, а потом позвали специалистов.

- Срочно! Всеволожский проспект. Чья кошечка сидит на дереве? Рыжая, пушистая, чистенькая, очень красивая, сидит напуганная на дереве очень высоко, коты ее туда загнали, она там до сих пор с утра субботы. Хозяева срочно отзовитесь, - написала в группе «Кошкиспас» жительница Всеволожска Ольга.

Владельцы кошки на призыв не откликнулись, а вот спасатели «Кошкиспаса» выехали на место. Ближе к десяти часам вечера воскресенья пушистую красавицу наконец вернули на землю. На дереве она просидела два дня и одну ночь.

Ее хозяева так и не нашлись, поэтому рыжую пока приютили местные жители. Теперь кошке ищут новый дом, раз уж в старом ее никто не ждет.

Живой уголок