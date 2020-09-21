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Череп и кости ребенка нашли на чердаке дома на Обводном канале

На детскиеостанки наткнулись рабочие, делавшие ремонт кровли
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Детские кости нашли на чердаке дома на Обводном канале.

Детские кости нашли на чердаке дома на Обводном канале.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи и полицейские Центрального района Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти ребенка, чьи останки были найдены на чердаке дома 83 по набережной Обводного Канала.

- 20 сентября в 12:42 через 112 поступило сообщение от мужчины 1984 года рождения, прораба о том, что при производстве работ по замене кровли обнаружен череп, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Приехавшие на адрес оперативники обнаружили череп и фрагменты скелета. Предварительно, останки принадлежат ребенку в возрасте 4-7 лет. Точный возраст, а также пол погибшего и, по возможности, причины его смерти, установит судмедэкспертиза.

Известно, что шестиэтажный дом построен в 1934 году, когда там был ремонт последний раз, не уточняется. Сами останки направлены для изучения в морг, проверку ведут следователи петербургского управления Следкома России.

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