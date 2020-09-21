Сексуальный маньяк развратил двух маленьких девочек на детской площадке в центре Санкт-Петербурга

Бомжа задержали по подозрению в развращении девочек на детской площадке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две маленькие девочки стали жертвами сексуального маньяка в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 20 сентября 2020 года, в полицию обратились две женщины - мамы 12-летних школьниц, проживающие на Выборгском шоссе. Они рассказали, что их дети подверглись домогательству, когда гуляли на детской площадке.

- По заявлению женщин, 16 сентября их девочки играли на детской площадке у дома 44 по Каменноостровском проспекте. Там к ним подошел неизвестный мужчина и совершил развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Приняв заявление, полиция очень быстро задержала мужчину, попавшего под подозрение. Им оказался 48-летний рецидивист без определенного места жительства. Мужчина уже дважды был судим за развратные действия, последний раз в 2012 году.

На данный момент подозреваемый задержан и помещен под стражу.