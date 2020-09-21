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Разводку Ладожского моста перенесли на 22 сентября

Причиной стали погодные условия
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Разводку Ладожского моста перенесли на 22 сентября.

Разводку Ладожского моста перенесли на 22 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На сутки перенесена разводка Ладожского моста, из-за которой 21 сентября планировалось остановить движение по Мурманскому шоссе. Причиной изменения планов стали погодные условия, а точнее сильный ветер.

- В связи с ухудшением погодных условий на территории Ленинградской области разводка Ладожского моста, запланированная на 21 сентября в период с 15:00 до 15:45 отменена. Новая разводка запланирована на 22 сентября в период с 10:00 до 10:45, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что мост разводят только при температуре не выше +25 градусов и скорости ветра, не превышающей 15 метров в секунду. Переправа через Неву расположена на 41-м километре трассы «Кола» у деревни Марьино Кировского района Ленинградской области.

Развести мост необходимо для прохода вниз по реке баржебуксирного состава судов «МБ-1219» + малый ракетный корабль «Одинцово» + «Шлюзовой - 72» с максимальным высотным габаритом 27 метров.

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