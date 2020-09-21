Бабье лето придет в Санкт-Петербург уже во вторник

Бабье лето придет в Петербург уже на этой неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгожданное бабье лето придет в Петербург уже на этой неделе. Обещания синоптиков, говоривших о потеплении, похоже начинают сбываться и со вторника в городе установится приятная и солнечная погода.

- Это связано с тем, что воздушные массы к нам придут с Южной Европы, где, понятно, теплее. Поэтому до конца недели установится приятная погода, когда осадков не ожидается, а дневные температуры будут держаться на уровне +16...+18, а иногда и +20 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Впрочем, совсем без примет осени не обойдется. Так, городской гидрометцентр обещает 22 сентября переменную облачность, преимущественно без осадков, с умеренным юго-западным и западным ветром. Но возможны порывы и до сильного.

Ночью температура будет от +11 до +13, а днем +17...+19 градусов. Атмосферное давление слабо пойдет вверх.