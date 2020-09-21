Туристов задержали за кражу духов в аэропорту Пулково

Трех туристов задержали в Пулково за кражу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция на транспорте задержала в аэропорту Санкт-Петербурга гостей города, обокравших магазин в Пулково. Как стало известно в понедельник, 21 сентября 2020 года, трое мужчин ожидали свой самолет и решили прихватить с собой дорогие сувениры не заплатив.

- В полицию обратился продавец одного из магазинов, расположенного в центральном пассажирском терминале Пулково. Он рассказал, что с прилавка пропали два флакона парфюмерной воды и брендовые очки, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Полицейские просмотрели камеры и выяснили, что ворами оказались трое молодых людей. После кражи они отправились на рейс до Владикавказа.

Задержали подозреваемых спустя три дня, когда они сами вернулись в Санкт-Петербург. Выяснено, что один из них ранее неоднократно судим за грабеж, кражу, разбойное нападение и уклонение от отбывания лишения свободы.